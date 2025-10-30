В Лыткарине завершается масштабная модернизация теплоснабжения

В Лыткарине завершаются работы по масштабной программе модернизации теплоснабжения. Подрядные организации вышли на финальный этап — благоустройство участков, где завершились работы по капитальному ремонту инженерных сетей. Завершить работы на восьми участках планируется до 10 ноября, на объектах ведутся работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, укладке плиточного покрытия, восстановлению бортового камня и опор освещения, а также ремонту и восстановлению ограждений. В данный момент готовность выполненных работ составляет 83%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также на территории округа продолжается строительство магистральной трассы вдоль улицы Парковой, протяженностью более 1 километра. Она объединит две городские системы теплоснабжения — сети МП «Лыткаринская теплосеть» и котельной АО ЛЗОС. Такое решение позволит создать единый контур теплоснабжения, повысить надежность подачи тепла и снизить риски перебоев в отопительный сезон.

Всего в городском округе Лыткарино в 2025 году будут выполнены работы по капитальному ремонту 14 участков теплотрасс, общей протяженностью порядка 4,5 км.

На 2026 год в округе запланированы капитальные ремонты двух участков тепловой сети, семи центральных тепловых пунктов, ремонт котельных № 5 и 6, реконструкция котельной № 2, а также строительство двух блочно-модульных котельных в 6-м микрорайоне. Контракты по этим объектам уже заключены, ведутся проектно-изыскательские работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.