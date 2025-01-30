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В Лыткарине строят очистные сооружения мощностью 30 000 кубометров в сутки

В Лыткарине продолжается строительство новых городских очистных сооружений, сообщили в пресс-службе округа.

Проект реализуется в рамках президентского национального проекта «Экология» и федерального проекта «Оздоровление Волги».

Комплекс инженерных систем строится по современным технологиям, их проектная мощность составляет 30 000 кубометров в сутки.

Сейчас на объекте ведутся отделочные работы внутри подобъектов, монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов, возведение комплекса компостирования (площадки компостирования), работы по прокладке внутриплощадочных сетей и работы по благоустройству.

«После завершения строительства новых очистных сооружений сточные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, доочистки на фильтрах и обеззараживаться на УФ-установках. Для предотвращения возникновения неприятных запахов очистные сооружения будут оснащены системой сбора и очистки вентиляционных выбросов», — отметил глава городского округа Константин Кравцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.