В Лыткарине стартует программа модернизации уличного освещения

В Лыткарине стартует обновление системы уличного освещения. Проект реализуется в рамках региональной программы «Светлый город» и предусматривает замену оборудования на современных энергоэффективных светильниках, сообщает пресс-служба администрации округа.

В общей сложности планируется проложить около 2 километров новых линий наружного освещения. Уже в июле начнутся работы на улице Советской — отрезке от улицы Ленина до улицы Спортивная. Здесь установят новые опоры, прокладывают кабель и подключат современные светодиодные фонари. Протяженность линии составит около километра.

Также освещение обновят еще в трех точках города: на участке от Тураевского шоссе до Ново-Лыткаринского кладбища, возле дома №10 в квартале 1 и от школы №2 до улицы Ухтомского. Все работы планируют завершить до конца лета.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.