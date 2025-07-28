В Лыткарине стартовали работы по программе «Светлый город»

В городе Лыткарино начались работы в рамках региональной программы «Светлый город». Проект направлен на модернизацию системы уличного освещения и повышение уровня комфорта и безопасности для жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведутся на улице Советской — на участке от улицы Ленина до улицы Спортивной. Здесь будет проложена новая линия наружного освещения протяжённостью около одного километра. В рамках проекта планируется установка современных мачт освещения, прокладка нового электрического кабеля, модернизация системы подключения к трансформаторным подстанциям, а также монтаж энергоэффективных светодиодных светильников.

Сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные работы — подрядная организация установила крепления для будущих матч освещения.

В планах на этот год — обновление освещения по трем дополнительным адресам: от Тураевского шоссе до Ново-Лыткаринского кладбища, около нового детского игрового комплекса на квартале 1 у дома № 10, а также на участке от школы № 2 до улицы Ухтомского.

Завершение всех работ планируется на конец лета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

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