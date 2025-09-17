В Лыткарине прошли пробные топки котельных

В течение трех дней в Лыткарине провели пробные топки городских котельных — завершающий этап подготовки к осенне-зимнему периоду. 17 сентября пробная топка прошла на центральном объекте теплоснабжения округа — на котельной № 1. Данная котельная обеспечивает теплом более 30 тысяч жителей округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам главного инженера МП «Лыткаринская теплосеть» Дмитрия Зонова, эти мероприятия позволяют заранее выявить и устранить возможные неисправности в работе оборудования. Специалисты проводят тщательный осмотр котельных, тепловых сетей и центральных тепловых пунктов, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла в зимний период.

В рамках подготовки к зиме город активно реализует план модернизации инженерной инфраструктуры. На сегодняшний день завершены работы на ряде ключевых участков, включая улицы Спортивную, Песчаную, Советскую, Набережную, а также в кварталах 1, 2, 3А и ЗИЛ-городке. На завершающей стадии находятся работы в квартале 7, а в активной фазе — участки вдоль дома № 27 квартала 3А и от ул. Спортивной до ул. Парковой. Всего же в округе капитально отремонтируют более 4 километров теплотрасс. Кроме того, завершается капитальный ремонт четырех центральных тепловых пунктов.

Для повышения эффективности работы коммунальных служб в городе внедрена единая диспетчерская система. Новый программный комплекс обеспечивает автоматическую фиксацию заявок, контроль их выполнения в режиме реального времени и взаимодействие всех служб по единому алгоритму.

Сейчас в округе ведется проектирование будущих работ по капитальному ремонту котельных № 5 и 6, а также семи ЦТП — эти работы запланированы на 2026 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программа по подготовке к отопительному периоду продолжается и важно зафиксировать итоги за 2025 год.

«Зимой она (программа — ред.) тоже не останавливается, и очень важно отфиксировать успехи, результаты 2025 года и пролить свет на 2026-й. Поэтому прошу вас, коллеги, также подготовиться», — сказал Воробьев.