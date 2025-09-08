В Лыткарине продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов

Народная программа партии «Единая Россия» состоит из предложений и наказов жителей области и включает в себя различные направления, в числе которых — обеспечение комфортных условий для проживания граждан. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Так, в городском округе Лыткарино проводится комплексная оценка состояния всех многоквартирных домов. Главная цель — убедиться в готовности зданий к эксплуатации в холодный период. Особое внимание уделяется сохранности теплового контура и исправности инженерных систем отопления. В центральной городской котельной продолжается капитальный ремонт котла № 2 марки ПТВМ-50 с тепловой мощностью 60 МВт. Капитальный ремонт проводят в соответствии с графиком и планируют закончить до 15 сентября 2025 года.

«Работы направлены на восстановление и обновление всех критически важных узлов. Здесь проведена полная замена трубной части, устанавливаются современные сетевые насосы, внедряется новая система газоснабжения с автоматическим регулированием», — рассказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Кравцов.

В сфере теплоснабжения в этом году запланировано 18 мероприятий. Это 13 участков сетей на 4,2 километра, 4 ЦТП и одна котельная с заменой двух котлов. Данные мероприятия охватывают свыше 47 тысяч жителей.

Особое внимание уделено участкам на улицах Спортивная, Песчаная и Парковая — это ключевые направления, обеспечивающие подачу горячей воды и отопления в жилые дома. Одним из важнейших этапов 2025 года станет капитальный ремонт теплотрассы на улице Парковая, протяженностью более одного километра. Этот участок не использовался с советских времен, однако после реконструкции он соединит две основные городские котельные в единую сеть. Новая магистраль позволит оперативно переключать подачу теплоносителя между котельными в экстренных ситуациях и станет резервным маршрутом в случае необходимости.

В преддверии осенне-зимнего сезона муниципальное предприятие «Водоканал» провело комплекс мероприятий, направленных на надежное обеспечение жителей города бесперебойным водоснабжением и водоотведением. Среди основных выполненных работ — промывка резервуаров чистой воды, проверка насосных станций, подготовка водопроводных сетей, установка новых частотных преобразователей на объектах водоснабжения.

«Мы продолжаем системную работу по модернизации и обслуживанию городских сетей. Помимо обеспечения теплом, наша задача — обеспечить стабильную и безопасную подачу воды жителям в осенне-зимний период. Выполненные мероприятия позволят повысить надежность водоснабжения и снизить риск аварийных ситуаций», — отметил Кравцов.

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду находятся на контроле депутатов-единороссов различных уровней и местных партийцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.