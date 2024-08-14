В Лыткарине планируют провести капремонт участков теплосетей от котельной № 1

В округе Лыткарино в следующем году планируют провести капремонт участков теплосетей от котельной № 1, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лыткарино.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной № 1 в городском округе Лыткарино», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г. о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр. 5а (от ТК-412 до ТК-409), в т. ч. ПИР».

В ходе выполнения работ в 2025 году планируется отремонтировать 374,5 метров тепловых сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.