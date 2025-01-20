В Лыткарине отремонтируют кровлю МКД после обращения жителя

В городском округе Лыткарино регулярно представителями администрации и совета депутатов проходят обходы территорий и обработка обращений жителей. Заместитель председателя совета депутатов городского округа Лыткарино Юрий Егоров вместе с заместителем главы Максимом Новиковым, представителями ЖКУ и управляющей компании встретились с жителем дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

От жителя поступила жалоба по протечке с крыши. Во время встречи зафиксировали места протечек, капитальный ремонт будут проводить в весенний период времени. На данный момент выполнен локальный ремонт кровли.

«Поднялись на крышу, нашли причину залива. Перестилать рубероид полностью на этом участке будут весной, а пока проводится ремонт стыков, которые разошлись из-за некачественной проклейки», — отметил Юрий Егоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.