Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 15:13

В Лыткарине отремонтируют 25 подъездов по программе «Мой подъезд»

Ремонт 25 подъездов в Лыткарине планируют завершить до конца 2026 года по программе «Мой подъезд». Работы уже закончены в 16 подъездах и продолжаются еще в девяти, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В подъездах обновляют входные группы, ремонтируют полы, стены и потолки. Специалисты восстанавливают плиточное покрытие, меняют почтовые ящики и светильники, ремонтируют или заменяют оконные блоки. График работ на всех этапах контролируют сотрудники профильного министерства.

В 2026 году по программе «Мой подъезд» в Подмосковье планируют отремонтировать 3 095 подъездов. Работы завершены в 1 291 подъезде, еще в 1,2 тыс. продолжаются.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее сообщил, что после ремонта проведут традиционный конкурс на лучший подъезд в трех номинациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.