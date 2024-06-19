В Лыткарине открылся новый пункт приема вторичного сырья «Мегабак»
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
В городском округе Лыткарино состоялось торжественное открытие пункта приема вторичного сырья «Мегабак». Теперь жители смогут сдать на переработку бумагу, пластик, бытовую технику, мебель и другие вещи рядом с домом. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Сегодня в Подмосковье открылась 61-я площадка проекта «Мегабак». Также она является 18-й, которая работает в новом формате. Теперь любой желающий житель может не просто сдать ненужные вещи на переработку, но и получать за это приятный бонус в виде денежных средств», — сообщил зампредседателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В рамках мероприятия гости могли принять участие в развлекательной программе, а также сдать ненужные вещи на переработку и там самым на личном примере доказать важность раздельного сбора отходов.
Жителей Лыткарино с открытием площадки «Мегабак» поздравила Председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова. Она поблагодарила всех за большой вклад в развитие экономики замкнутого цикла, а также пожелала достижения поставленных целей в сфере грамотного обращения с отходами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.