В Лыткарине открылся новый пункт приема вторичного сырья «Мегабак»

В городском округе Лыткарино состоялось торжественное открытие пункта приема вторичного сырья «Мегабак». Теперь жители смогут сдать на переработку бумагу, пластик, бытовую технику, мебель и другие вещи рядом с домом. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Сегодня в Подмосковье открылась 61-я площадка проекта «Мегабак». Также она является 18-й, которая работает в новом формате. Теперь любой желающий житель может не просто сдать ненужные вещи на переработку, но и получать за это приятный бонус в виде денежных средств», — сообщил зампредседателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В рамках мероприятия гости могли принять участие в развлекательной программе, а также сдать ненужные вещи на переработку и там самым на личном примере доказать важность раздельного сбора отходов.

Жителей Лыткарино с открытием площадки «Мегабак» поздравила Председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова. Она поблагодарила всех за большой вклад в развитие экономики замкнутого цикла, а также пожелала достижения поставленных целей в сфере грамотного обращения с отходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.