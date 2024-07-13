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В Лыткарине отключают на плановые работы городскую котельную № 1

С 15 июля в городском округе Лыткарино начнутся работы на сетях горячего водоснабжения городской котельной № 1. Работы продлятся до 28 июля, передает пресс-служба администрации городского округа.

. Во время планового отключения горячей воды будут выполнены работы по обследованию сетей, наладке теплового оборудования, замене неисправных элементов котельных и центральных тепловых пунктов.

«В летний период запланирован комплекс профилактических мероприятий — будут выполнены работы по обследованию сетей, наладке теплового оборудования, замене неисправных элементов котельных и центральных тепловых пунктов», — отметили в пресс-службе Администрации г. о. Лыткарино.

Также на территории городского округа ведутся работы по капитальному ремонту 10 участков теплотрасс, общей протяжённостью более 4,5 километров — это порядка 100 многоквартирных домов и 15000 жителей. Поле замены труб будут выполнены работы по восстановлению переходных тротуаров и газонов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.