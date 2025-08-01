В Лыткарине дополнительно обработали от клещей лесопарк

В целях обеспечения санитарной безопасности и профилактики заболеваний, передающихся через укусы клещей, в лесопарковой зоне «Волкуша» в Лыткарине проведена дополнительно акарицидная обработка территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие состоялось в соответствии с графиком сезонных санитарных работ и было организовано при поддержке администрации города Лыткарино и специализированных служб. Обработка охватила наиболее посещаемые участки лесопарка, включая прогулочные тропы, зоны отдыха и детские площадки — всего порядка 10 гектаров.

По словам представителей санитарной службы, использованные препараты сертифицированы и безопасны для людей и животных. Также администрация города напоминает о важности соблюдения мер предосторожности при посещении природных зон: использовать защитную одежду, применять репелленты и осматривать себя после прогулок.

Профилактика клещевых инфекций — важная часть заботы о здоровье горожан, и подобные мероприятия будут продолжаться на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.