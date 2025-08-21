В Лыткарине до 2027 года модернизируют 8 объектов коммунальной инфраструктуры

Под руководством председателя Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олега Гаджиева прошла открытая трибуна, которая объединила ресурсоснабжающие организации, депутатов, профильные ведомства и жителей. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Сначала делегация посетила новые городские очистные сооружения, ввод в эксплуатацию которых планируется уже в октябре. Сейчас там проводятся пуско-наладочные работы.

В рамках открытой трибуны отраслевые специалисты министерства ЖКХ Подмосковья рассказали о планах и результатах модернизации коммунальной инфраструктуры округа. В госпрограмму Московской области включено два крупных мероприятия на территории Лыткарино с охватом 66,5 тыс. человек на 8,4 млрд рублей, а по инвестпрограмме РСО до 2027 года будет реализовано 8 мероприятий.

Особое внимание уделили подготовке объектов к осенне-зимнему периоду. В округе на 100% завершены планы замены задвижек и установки частотных преобразователей. До 15 сентября будет промыто еще 3 резервуара чистой воды.

Также жители смогли задать волнующие их вопросы, один из которых касался содержания подвального помещения. В ближайшее время бригада водоканала выйдет на место, проверит и при необходимости устранит факты нарушения.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что информированию жителей уделяется особое внимание, будь то текущие ремонтные работы, модернизация объектов по госпрограмме или внедрение цифровых проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.