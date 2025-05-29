В «Лужниках» появится фонтан площадью более 3,2 тыс. квадратных метров

Фонтан обустроят в ходе реализации первого этапа благоустройства территории. Его сделают неглубоким и вровень с покрытием площади. Достаточно спустить из него воду, и на освободившейся площадке можно будет проводить фестивали и другие мероприятия.

Летом около него будут размещать места для отдыха — стульчики с банкетками. Днем можно будет смотреть на спокойное «зеркало» воды, а по вечерам наблюдать за шоу: фонтан сделают звуковым и с подсветкой. В зимнее время на центральной площади и прилегающих к ней боковых аллеях планируется заливать каток, который станет одним из самых больших в городе.

Отмечается, что уже разработан котлован и подходят к завершению монолитные работы по устройству технического помещения. В ближайшее время планируется приступить к облицовке парапетов чаши гранитными плитами, а потом — к монтажу оборудования и пусконаладочным работам.

Площадь фонтана составит более 3,2 тыс. кв. метров. Он будет устроен по принципу «инфинити пул» — это искусственный водоем, в котором вода переливается через края. Она будет подаваться из центра, наполнять чашу и переливаться в лотки, установленные по периметру, а из них уйдет в накопительные емкости для очистки и вернется с помощью насосов. Для создания зрелищного эффекта фонтан оборудуют разными форсунками: всего будет более 190 наклонных струйных, почти 770 для имитации тумана и 306 пузырьковых.