В Луховицах завершают строительство котельной мощностью 2,5 МВт

сегодня в 18:24

В деревне Павловское городского округа Луховицы подходит к завершению строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,5 МВт. Проект реализуется в рамках государственной программы «Модернизация теплоснабжения», заказчиком и исполнителем выступает ООО «АВТОБЫТДОР». Работы начались 8 июня 2025 года.

На данный момент котельная установлена, все оборудование смонтировано и обвязано. Подрядчик провел холодный пуск — испытания без подачи топлива, подтвердившие работоспособность систем.

Замечания Ростехнадзора по газовому оборудованию были устранены. Повторная проверка узла учета газа назначена на 25 февраля 2026 года. После успешной проверки начнутся пусконаладочные работы.

Завершение благоустройства территории и сдача объекта в эксплуатацию запланированы после установления стабильной плюсовой температуры. Новая котельная обеспечит надежное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов деревни, повысив энергоэффективность и безопасность системы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.