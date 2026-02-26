В Луховицах запустят новую котельную на улице Озерной в 2026 году

Новую блочно-модульную котельную построили на улице Озерной в Луховицах, ее введут в эксплуатацию в 2026 году после завершения отопительного сезона. Объект обеспечит теплом и горячей водой более 250 жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительство современной котельной на улице Озерной завершено. Работы выполнили по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Сейчас объект готовят к запуску.

Мощность котельной составляет 2 МВт. Этого достаточно для теплоснабжения восьми многоквартирных домов и двух социальных объектов, а также для обеспечения горячей водой и отоплением более 250 жителей.

«Старая котельная фактически исчерпала лимит работоспособности. Здесь использовалось устаревшее оборудование и отсутствовала автоматизация. Износ оборудования превысил 80%. Новая котельная отвечает современным требованиям — рассчитана на безоператорный режим работы, предусматривает аварийное и удаленное диспетчерское обслуживание, экономит ресурсы. Этот объект стал важным шагом в модернизации инженерной инфраструктуры округа», — сказал временно исполняющий полномочия главы муниципального округа Луховицы Марк Черемисов.

Запуск новой котельной запланирован на 2026 год — сразу после окончания отопительного сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры. Используемая автоматика дает заметный результат.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.