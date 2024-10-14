В Луховицах планируют провести капремонт тепловых сетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети в городском округе Луховицы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г. о. Луховицы, п. Красная пойма от ул. Школьная до ул. Лесная: от ТК 16 до ТК18, от ТК8 до ТК16 (в т. ч. ПИР).

Предполагается замена участков существующей магистральной теплотрассы 2Ø100 — 2Ø250 в канальном, бесканальном исполнении от котельной Врачево-Горки вдоль ул. Клубная, дома 1-5 в г. о. Луховицы. Протяженность участков 800 м.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Луховицы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.