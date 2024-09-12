В Луховицах отремонтировали 20 подъездов

Городской округ Луховицы в этом году участвовал в губернаторской программе «Мой подъезд». В план вошли 20 подъездов в многоквартирных домах. Работы велись при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Работы выполнены в полном объеме. Рабочие облагородили входные группы, покрасили стены, побелили потолки, установили новые почтовые ящики и светильники с датчиками движения, убрали принадлежащие интернет-провайдерам кабели в один короб. Если есть такая потребность, то происходила замена окон, а еще укладывалась плитка на первом этаже. Обязательное условие — согласование работ с жильцами», — пояснил генеральный директор «Луховицкой управляющей компании ЖКХ» Борис Парижский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.