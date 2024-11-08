В Луховицах модернизируют систему водоснабжения

Сегодня уже началась разработка плана по модернизации системы водоснабжения города. Основной проблемой остается изношенность системы, которая не проходила серьезных обновлений более 30 лет.

«В следующем году будет выполнена значительная часть запланированных ремонтных работ. Модернизация системы позволит не только устранить проблему ржавой воды, но и повысит надежность и стабильность водоснабжения для всех жителей Луховиц. Вопрос будет решаться в сжатые сроки», — сообщил депутат.

В ходе недавнего визита на водозаборные узлы специалисты муниципалитета и правительства Московской области обсудили текущее состояние скважин и пришли к выводу, что необходимо провести капитальный ремонт и заменить часть труб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.