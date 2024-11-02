В Лотошине планируют провести капремонт участка тепловых сетей

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В Лотошине планируют провести капремонт участка теплосетей. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Дубна. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей в городском округе Дубна Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта участка теплосети по адресу: Московская область, г. о. Дубна, ул. Попова, 9а, от ТК-42 до ЦТП-4. Длина участка теплосети — 415 пог. м.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.