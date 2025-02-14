В Лотошине планируется капремонт участков тепловых сетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в деревне Ушаково, муниципальном округе Лотошино Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 11 по адресу: Московская область, м. о. Лотошино, д. Ушаково, д. 57: от ТК-2 до зд. школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т. ч. ПИР)». Общая протяженность участков тепловых сетей ориентировочно 310 м.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Лотошино.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 г.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.