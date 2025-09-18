сегодня в 15:44

В Лотошине к ноябрю реконструируют 4 котельные

В муниципальном округе Лотошино по Народной программе «ЕдинойРоссии» до конца ноября будут реконструированы 4 котельные. Об этом рассказал председатель Совета депутатов округа, депутат фракции «Единая Россия» Алексей Куликов.

Среди модернизируемых объектов: котельная № 4 и № 6 в поселкеЛотошино, а также две котельные в Михалево и Микулино.

На них установят новое оборудование, также будут отремонтированы кровля и фасады зданий.

«Котельная № 4 обслуживает многочисленный жилой сектор, баню и Лотошинскую больницу. Капремонт идет по графику, сделано 70% работ. Внутри здания уже установили три новых современных котла», — сообщилАлексей Куликов.

Отметим, в округе по программе «Единой России» уже проведены плановые производственные работы во всех 24 котельных, заменено порядка 2 км теплосетей.

А в жилых домах осуществлен ремонт более 300 квадратных метров кровли, также отремонтировано более 20 квадратных метров отмостки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.