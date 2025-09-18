В Лотошине к ноябрю реконструируют 4 котельные
Фото - © Администрация Лотошинского округа
В муниципальном округе Лотошино по Народной программе «ЕдинойРоссии» до конца ноября будут реконструированы 4 котельные. Об этом рассказал председатель Совета депутатов округа, депутат фракции «Единая Россия» Алексей Куликов.
Среди модернизируемых объектов: котельная № 4 и № 6 в поселкеЛотошино, а также две котельные в Михалево и Микулино.
На них установят новое оборудование, также будут отремонтированы кровля и фасады зданий.
«Котельная № 4 обслуживает многочисленный жилой сектор, баню и Лотошинскую больницу. Капремонт идет по графику, сделано 70% работ. Внутри здания уже установили три новых современных котла», — сообщилАлексей Куликов.
Отметим, в округе по программе «Единой России» уже проведены плановые производственные работы во всех 24 котельных, заменено порядка 2 км теплосетей.
А в жилых домах осуществлен ремонт более 300 квадратных метров кровли, также отремонтировано более 20 квадратных метров отмостки.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.
«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.