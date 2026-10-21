В Лосино-Петровском запустят станцию обезжелезивания воды до конца года

Станцию обезжелезивания воды для жителей микрорайона Лукино-Варино планируют запустить до конца 2026 года. Объект строят на насосной станции в поселке Свердловский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Лосино-Петровский Сергей Горбунков проверил строительство станции обезжелезивания воды в поселке Свердловский. Она предназначена для жителей микрорайона Лукино-Варино, которых давно беспокоит качество воды. Установка оборудования стала одним из ключевых проектов модернизации водоснабжения округа в 2026 году.

Станция будет работать по безреагентной технологии. Сначала фильтр задержит крупные примеси, затем вода поступит в установки «Аэромаг» для насыщения воздухом. При этом растворенное железо окислится, после чего его удалят при фильтрации. После обеззараживания вода поступит в резервуары чистой воды, а затем — потребителям.

Монтаж оборудования планируют завершить до конца ноября. С 20 декабря специалисты приступят к пусконаладочным работам. Запуск станции намечен до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.