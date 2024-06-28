В Лосино-Петровском проводится капитальный ремонт двух участков теплотрассы

В поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский рабочие капитально ремонтируют два участка теплотрассы по улице Заводской общей протяженностью около 350 метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К новому отопительному сезону должна быть качественно подготовлена вся необходимая инфраструктура, отметили в администрации городского округа.

Капитальный ремонт теплотрасс в Свердловском связан с их большим износом. Данные участки включены в государственную программу нынешнего года первостепенные для нужд жителей, отметил Роман Мещеряков, замглавы муниципалитета по вопросам ЖКХ.

«На первом участке рядом с домом № 16 ведется замена трубопровода протяженностью 158 метров. После монтажа новой теплотрассы работники приступят ко второму участку», — пояснил Мещеряков.

В ближайшее время начнутся работы близ домов № 17, 18 и 19 на улице Заводской. Всего в городском округе в июне меняют изношенные теплосети в ряде населенных пунктов, включая сам Лосино-Петровский, деревни Корпуса и Мизиново.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.