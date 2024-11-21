В Лосино-Петровском проведут капремонт участков теплосетей от котельной № 3

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городском округе Лосино-Петровский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 3 до ЦТП № 1 (ул. Ленина, д. 4, стр. 1) в г. о. Лосино-Петровский, от котельной № 3 до ТК д/с «Родничок», от ТК д/с «Родничок» до ЦТП № 1 (в том числе ПИР)».

Общая протяженность тепловой сети — 228 м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лосино — Петровский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.