В Лосино-Петровском проведут капремонт участков теплосетей от котельной № 3
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Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городском округе Лосино-Петровский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 3 до ЦТП № 1 (ул. Ленина, д. 4, стр. 1) в г. о. Лосино-Петровский, от котельной № 3 до ТК д/с «Родничок», от ТК д/с «Родничок» до ЦТП № 1 (в том числе ПИР)».
Общая протяженность тепловой сети — 228 м.
Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лосино — Петровский.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.