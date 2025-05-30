В Лосино-Петровском промыли резервуары и оборудование водозаборного узла

Заместитель главы г. о. Лосино-Петровский Роман Мещеряков встретился с заместителем директора ГУП Московской области «КС МО» «НВК» участка Лосино-Петровский в микрорайоне Прибрежный. На прошлой неделе в рамках планового технического обслуживания коммунальных сетей и объектов водоснабжения была проведена промывка резервуаров и оборудования водозаборного узла «Ситьково», который снабжает водой микрорайон Прибрежный. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время встречи опросили местных жителей о качестве водоснабжения. По их словам, последние несколько дней подавалась грязная вода, это связано с тем, что во время промывки со дна резервуаров поднимается взвесь, в ближайшее время это пройдет, вода очистится.

Помимо этого, жителей волнует вопрос подтоплений, так как дома построены вблизи реки. Весь предыдущий год местные власти благополучно справлялись с этим благодаря регулярному мониторингу и своевременной откачке воды. Сейчас проходит процедура принятия на баланс данных ливневых очистных сооружений для планового обслуживания.

Жители также попросили привести в порядок информационный стенд, разместить на нем номера телефонов городских служб. Все обращения зафиксированы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.