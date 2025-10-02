В Лосино-Петровском продолжается реализация программы соцгазификации

В Лосино-Петровском округе продолжается реализация президентской программы социальной газификации. Прямо сейчас в рамках программы ведется строительство распределительного газопровода в деревне Корпуса. Жители подали 34 заявки на подключение, из которых 9 уже выполнены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В настоящее время наша подрядная организация активно ведет строительство новых газовых сетей в деревне Корпуса. Работы выполняются в рамках программы социальной газификации по вновь поступившим заявкам от жителей. На текущем объекте мы планируем завершить строительство 280 метров уличных газовых сетей до 15 октября. Работы идут достаточно активно, в соответствии с графиком», — рассказал заместитель начальника Лосино-Петровской районной эксплуатационной службы филиала «Восток» АО «Мособлгаз» (https://t.me/MOG_Vostok) Андрей Гайдуков.

Всего в программу социальной газификации, стартовавшей в 2021 году, включено 13 населенных пунктов нашего округа. Из 515 поданных заявок на подключение выполнено почти 50%. В 248 домов уже поступает газ.

Трубы к границам участка прокладывают бесплатно. Главное, чтобы дом был зарегистрирован, а в населенном пункте имелся магистральный газопровод. Жителю остается только оплатить работы внутри участка и предложенный на выбор комплект оборудования в рамках комплексного договора.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции, многодетных семей и других льготных категорий работы внутри участка проводятся бесплатно. Подробности — на регпортале госуслуг.

Подать заявку на подключение к программе социальной газификации можно через официальный сайт Мособлгаза или портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.