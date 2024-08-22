В Лосино-Петровском планируют провести капремонт сетей водоотведения

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лосино-Петровский.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоотведения в городском округе Лосино-Петровский, этап № 1 и этап № 2», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликованы извещения о проведении открытых конкурсов (этап 1, этап 2) в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоотведения в г. о. Лосино-Петровский Московской области».

Выполнение работ планируется завершить до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.