В Лосино-Петровском планируют капитально отремонтировать центральный теплопункт

В округе Лосино-Петровский планируют провести капитальный ремонт центрального теплопункта, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лосино-Петровский.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту центрального теплового пункта в городском округе Лосино-Петровский», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации по мероприятию Капитальный ремонт ЦТП-2 от котельной Юность по адресу: г. о. Лосино-Петровский, п. Юность».

Планируется в рамках проведения закупки капитальный ремонт здания общей площадью 273,5 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.