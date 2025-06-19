В Лосино-Петровском отремонтируют коллектор длиной более 6 км

В рамках реализации Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на период 2023–2028 гг. стартовал капитальный ремонт самотечного коллектора в городе Лосино-Петровский длиной порядка 6,5 км. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На сегодняшний день выполнено 22% от запланированных работ. Мероприятия охватили население численностью 7 785 человек.

«В 2025 году планируется к вводу 150 объектов. Хочу отметить, что примерно 45% всех мероприятий приходится на 5 округов: Истра, Можайск, Дмитровский, Одинцовский и Коломна. Там предстоит самая большая работа в этом году. Если говорить о статусе на сегодняшний день – по оставшимся объектам работы должны быть начаты до 1 августа. Завершить всё планируется до 30 ноября», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

На объекте ведется комплекс строительных мероприятий, включающий разработку грунта, ремонт и установку шпунтов безопасности, а также прокладку самого трубопровода.

Коллектор проходит по улицам:

Октябрьская;

Нагорная;

Гоголя;

Пушкина;

Строителей;

Чехова;

Горького.

Сейчас на начальных этапах работ по улице Октябрьской задействовано 9 специалистов и 3 единицы техники.

Самотечный коллектор — это трубопровод или канал, предназначенный для транспортировки жидкостей под действием силы тяжести, без использования насосов. Он спроектирован с уклоном, чтобы жидкость могла течь вниз естественным образом.

За ходом работ и соблюдением технических норм следят областные эксперты стройконтроля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.