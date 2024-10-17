В Лосино-Петровском округе прошла встреча по вопросу улучшения водоснабжения

В связи с обращениями жителей жилого комплекса Лукино-Варино рабочего поселка Свердловский Лосино-Петровского городского округа по вопросу качества водоснабжения в середине сентября прошло выездное совещание под руководством первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Сергея Черепанова. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В совещании также приняли участие руководящий состав филиалов ресурсоснабжающей организации ГУП МО «Коммунальные системы Московской области», жители микрорайона, представители местной администрации и управляющих организаций.

Реализация принятого по итогам мероприятия решения улучшит водоснабжение для более чем 14 тысяч жителей, проживающих в 32 многоквартирных домах микрорайона. В рамках этого плана был проанализирован объем используемой воды и техническое состояние существующих инженерных коммуникаций. Также был проведен отбор проб воды в 7 контрольных точках вдоль водовода, что позволило выявить некоторые отклонения от нормативных показателей.

С целью эффективного разрешения вопроса была создана рабочая группа, которая займется координацией профилактических работ, взаимодействием с жителями и контролем качества ресурса. В ближайшее время планируется проработка вариантов установки систем очистки воды в двух многоквартирных домах для тестирования эффективности данного решения. Также обсуждается возможность строительства новой станции водоочистки для Лукино-Варино и закольцовки водопроводных сетей с рядом расположенными населенными пунктами: п. Аничково, п. Биокомбинат, п. Юность.

В текущем моменте реализуются и другие мероприятия, направленные на улучшение качества воды. В течение двух недель проводилась промывка четырех участков магистрального водовода, после которой возобновится на регулярной основе отбор проб воды для отслеживания изменений основных нормативных показателей. Жители будут информированы о дальнейших шагах и сроках реализации проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.