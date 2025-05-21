В Лосино-Петровском обсудили ход благоустройства

На совещании под руководством главы г. о. Лосино-Петровский Сергея Джеглава были рассмотрены актуальные вопросы благоустройства территории и миграционного контроля, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В настоящее время в городском округе реализуется комплекс работ по ямочному ремонту дворовых территорий, обустройству пешеходных зон в рамках программы «Пешком», а также модернизации детских игровых площадок. Особое внимание уделяется замене оборудования на площадках, установленных с 2014 по 2017 год. Отдельно будет представлена информация о ходе каждого вида работ.

Детский сад «Ивушка» № 3 и школа № 2 им. В. В. Дагаева готовятся к открытию после капитального ремонта. Работы завершатся к началу нового учебного года, и уже 1 сентября учреждения примут воспитанников и учеников.

В целях профилактики нарушений миграционного законодательства регулярно проводятся рейды совместно с отделом полиции МУ МВД России «Щёлковское». За первое полугодие 2025 года составлено 123 административных материала в отношении иностранных граждан и возбуждено четыре уголовных дела.

С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области стартует эксперимент по учёту мигрантов через мобильное приложение. Иностранные граждане будут обязаны зарегистрироваться в приложении и предоставить согласие на обработку персональных данных, включая геолокацию. Эксперимент продлится до 2029 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.