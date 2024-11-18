В Лосино-Петровском объявлен конкурс на капитальный ремонт участков тепловых сетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в Лосино-Петровском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. о. Лосино-Петровский, п. Юность: от ТК-1 до ЦТП№ 2 ул. Кузнецкая, от ТК-1 до ТК-5, от ЦТП№ 2 до ж. д.№ 7, от ЦТП№ 2 до ТК_10, от ТК-10 до элеватора ж. д. № 9 ул. Кузнецкая (в том числе ПИР)». Общая протяженность тепловой сети — 898 метров (уточняется проектом).

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лосино — Петровский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.