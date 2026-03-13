сегодня в 16:48

В Лосино-Петровском объявили конкурс на ремонт водопровода

Конкурс на капитальный ремонт участка сетей водоснабжения объявили в городском округе Лосино-Петровский. Работы проведут на участке от улицы Чехова до улицы Кирова, завершить их планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок.

Предметом закупки стало выполнение комплекса работ и услуг, связанных с одновременным проведением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации и капитальным ремонтом объекта капитального строительства.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.