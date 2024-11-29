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В Лосино-Петровском надежным теплоснабжением обеспечены более 10 тыс жителей

В Лосино-Петровском проведен капитальный ремонт участков тепловых сетей. Общая протяженность — более 5 тыс. метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонт выполнен по следующим адресам:

от ТК ул. Суворова, д. № 5 до ЦТП № 3;

от ЦТП № 2 до дома № 9 улицы Пушкина;

от котельной № 3 до ЦТП № 4;

от котельной № 2 до ТК пр. Горького, д. 8;

от котельной мкр. «Солнечный» до дома № 13 улицы Глинки;

д. Мизиново, ул. Гагарина, ул. Молодежная;

д. Корпуса, ул. Санаторская;

пгт Свердловский, ул. Заводская.

Выполнение капитального ремонта позволило обеспечить надежным теплоснабжением 82 многоквартирных дома, более 10 тыс. жителей и 9 социально-значимых объектов.

На производство работ администрацией городского округа Лосино-Петровский был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «СтройГрупп».

Работы выполнены в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.