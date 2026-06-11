В Лосино-Петровском модернизируют водопровод на улице Пушкина

Работы по капитальному ремонту и модернизации водопроводных сетей начались в Лосино-Петровском в рамках региональной программы. В центре города обновят магистраль, соединяющую улицы Чехова, Пушкина и Кирова, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ключевым проектом текущего этапа стал капитальный ремонт магистрального водопровода. Подрядчиком выбрана компания «Теплоинжстрой», с которой администрация заключила муниципальный контракт 1 июня 2026 года. Завершить строительно-монтажные работы планируют до 30 ноября 2026 года.

Общая протяженность обновляемого участка составляет 780 метров. Уже проложено 96 метров труб по улице Чехова и 110 метров по улице Кирова. Работы ведут методом горизонтально-направленного бурения, что позволяет минимизировать неудобства для жителей. Сейчас активная фаза строительства проходит на улице Кирова, где обустраивают котлованы для дальнейшего бурения до дома № 14.

После завершения ремонта дома, подключенные к тупиковым веткам холодного водоснабжения, объединят в кольцевую систему. Это повысит надежность и качество подачи ресурса для 15 тысяч жителей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.