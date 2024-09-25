В Лобне завершается масштабная реконструкция тепловых сетей

сегодня в 15:30

В мкр. Южный Лобни завершается перекладка теплосетей. Подключение запланировано до 27 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам руководителя Лобненской теплосети Виталия Кривошеева, для новых трубопроводов используются трубы с ППУ-изоляцией, что значительно улучшает эффективность системы отопления. Эти трубы имеют срок службы не менее 25 лет и снижают тепловые потери.

Все стыковые соединения проходят лабораторный контроль, а сварные швы изолируются специальными муфтами для повышения надежности. Образуется единая система, предотвращающая попадание влаги, что обеспечивает длительную эксплуатацию.

После завершения работ планируется благоустройство территории, которое должно быть завершено до 1 октября.

В этом году в Лобне было переложено около 3,5 тыс. м тепловых сетей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.