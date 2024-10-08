В Лобне запустили отопление в жилых домах

Как сообщила глава города Анна Кротова в своем телеграм-канале, все системы для подачи тепла полностью готовы. Тепловые сети прошли необходимые гидравлические и температурные испытания, а ненадежные участки были отремонтированы. Кроме того, в котельных было обновлено оборудование, что обеспечит надежную подачу тепла в квартиры горожан.

В период запуска отопления происходит заполнение магистральных, квартальных и дворовых трубопроводов системы отопления. Для проведения балансировки каждый дом открывается вручную. Развоздушивание внутридомовой системы проводят управляющие компании.

Напомним, всего в Лобне более 500 МКД. Подача тепла в них осуществляется во вторую очередь, после социальных объектов. Обычно весь процесс запуска занимает несколько дней и включает в себя пуско-наладочные работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел очередную встречу с жителями Климовска и ответил на беспокоящие вопросы. Из-за аварии на котельной 173 дома остались без отопления. Подачу тепла восстановили в 69 домов. Отопление снова есть во всех квартирах в 36 домах.

«Есть позитивные сдвиги, и это очень радует. Пока мы встречаемся с вами, дорогие жители, идет подключение домов. Чтобы не прорвать ничего, нужно постепенно поднимать температуру. Мы активно ведем эту работу благодаря 200 бригадам, которые трудятся в каждом доме», — сказал Воробьев.