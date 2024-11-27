В Лобне выполнена годовая программа комплексного благоустройства дворов

Глава городского округа Лобня Анна Кротова объявила о завершении программы комплексного благоустройства дворов на 2024 год. Всего в городе было запланировано благоустроить шесть дворовых территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анна Кротова лично проверила, как проведены работы во дворах на Ленина, 31, 33, 35, 37, 39 и Мирной, 6, 12, 10.

«Еще в апреле на пешем обходе мы встречались с местными жителями. Территория между домами была в плохом состоянии. Тогда обещали засыпать ямы асфальтовой крошкой. В итоге приняли решение включить этот двор в программу комплексного благоустройства», — напомнила глава.

Теперь здесь уложен асфальт, оборудована зона для стоянки автомобилей, расширена парковка. В дальнейшем проверят все территории, которые вошли в программу комплексного благоустройства дворов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.