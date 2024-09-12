В Лобне установили 47 новых опор уличного освещения

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В нынешнем году в городском округе Лобня установили 47 новых опор уличного освещения. Проведено освещение на участке от железнодорожного переезда до парка Киово. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, по словам главы муниципалитета Анны Кротовой, проведены работы по замене 27 старых опор, из них 5 — по адресу: улица Мирная, дома № 8-16.

Также в этом году осветили 17 дворов, самый большой двор находится на улице Колычева.

Светло стало на 6 улицах города.

Осветили 4 детские площадки и 3 контейнерные.

В округе продолжается замена светильников на энергосберегающие. В этом году уже заменили более 250.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.