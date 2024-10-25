В Лобне проверили готовность парков к зиме

Оценили количество и состояние уборочной техники — тракторов, мини-погрузчиков, роторов — оборудование к зиме готово. Также в необходимом объеме имеются лопаты, скребки и ледорубы. За каждым парком закреплено определенное количество сотрудников, которые будут очищать территории от снега.



Кроме того, Павел Николаевич и Игорь Александрович осмотрели территорию Центрального парка — спортивные и детские площадки, павильоны для мастер-классов.



1 декабря в парке планируют открыть каток. К зимнему сезону здесь также проложат лыжную трассу длиной 5 км.



Летом в Центральном парке Лобни завершилась реконструкция, которая проводилась по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Локация преобразилась: здесь появилась безбарьерная входная группа, сцены с трибунами, аттракционы и павильон-кафе. В парке построили детскую площадку, зоны для занятия спортом, беговые и велодорожки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.



«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.