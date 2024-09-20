В Лобне провели пробные топки на объектах теплоснабжения
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В городском округе Лобня на четырех котельных провели пробные топки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Мы надеемся, что все пройдет гладко, и я уверен, что этот отопительный сезон мы пройдем уверенно и без серьезных проблем», — сообщил директор «Лобненской Теплосети» Виталий Кривошеев.
В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону были промыты и опрессованы 26 котлов, заменена запорная арматура на котельных, опрессованы 95 км тепловых сетей.
В котельных промыты 154 теплообменника. На двух центральных тепловых пунктах заменили теплообменники, а на двух котлах заменили электродвигатели горелок, отремонтировали насосное оборудование и частично установили новое. При замене сетей используются трубы в ППУ изоляции, что значительно увеличивает срок службы нового трубопровода и сокращает тепловые потери при эксплуатации.
Кроме того, все котельные городского округа теперь оборудованы современными датчиками температуры и давления. Эти устройства в реальном времени передают данные в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС), что значительно ускоряет реагирование на возможные нештатные ситуации.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.
«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.