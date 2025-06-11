В Лобне проведут масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры

Мособлдума провела Открытую трибуну, в ходе которой обсуждались вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры в городском округе Лобня. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

«В целом по всей Московской области сейчас идет большая модернизация в сфере ЖКХ и энергетики. Поэтому Мособлдума по поручению председателя Игоря Брынцалова регулярно проводит открытые трибуны, в ходе которых жители могут задать свои вопросы о ходе работ. В апреле большая Открытая трибуна прошла в Мособлдуме для всех муниципальных образований Московской области. В этом году также запланировано провести еще несколько открытых мероприятий на местах, также с участием граждан. Жители уже видят улучшения по всем направлениям. Когда программа будет полностью завершена, хотелось бы, чтобы к этим вопросам не пришлось возвращаться долгие годы», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.

Подробнее о работах в сфере теплоснабжения рассказал заместитель министра энергетики Аркадий Собенников.

В 2025 году в рамках госпрограммы запланированы 574 мероприятия. Планируется сдать в эксплуатацию 196 объектов теплоснабжения и заменить 448 км тепловых сетей.

Реализуются и долгосрочные мероприятия на 2025–2029 годы — всего 515 мероприятий, в рамках которых запланировано модернизировать 270 котельных и ЦТП и 303 км тепловых сетей.

«Программа не останавливается, ежемесячно после мероприятий по обследованию инженерной инфраструктуры в нее включаются те или иные объекты, которые требуют внимания», — подчеркнул Аркадий Собенников.

Так в городском округе Лобня запланирована инвестиционная программа в рамках концессионных соглашений.

Сроки выполнения 2023–2030 гг:

Строительство тепловой сети (ул. Фестивальная — ул. Калинина) для переключения абонентов котельной АО «ЛЗСФ» на котельную ул. Калинина;

Модернизация котельной Калинина с установкой дополнительного котлового и вспомогательного оборудования;

Модернизация котельной Луговая с установкой дополнительного котлового и вспомогательного оборудования;

Реконструкция котельной РТС Лобня с установкой дополнительного котлового и вспомогательного оборудования;

Модернизация котельной РТС Красная поляна с заменой котлового и вспомогательного оборудования.

В рамках госпрограммы в 2025–2028 гг. в Подмосковье всего запланировано 640 мероприятий. Из них в Лобне запланировано 1 мероприятие — реконструкция канализационных сетей, ул. Киово, ул. Павлика Морозова.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.