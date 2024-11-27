В Лобне обсудили коммунальные вопросы

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела еженедельный штаб по вопросам ЖКХ. В его работе приняли участие представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, МособлЕИРЦ, Минчистоты Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Одна из тем — уборка города от снега и наледи.

«Был выявлен ряд недостатков, провели работу над ошибками и разработали несколько сценариев уборки в зависимости от погодных условий», — написала в своем Telegram-канале Кротова.

Обсудили ситуацию с отоплением в микрорайоне Катюшки. На котельной сейчас идут подготовительные работы по подключению нового котла.

Подготовка к Новому году — еще одна тема совещания. Управляющие компании начинают украшать входные группы МКД и устанавливать елки во дворах.

«Начни с себя» — акция МосОблЕИРЦ, к которой запланировали присоединиться сотрудники администрации и подведомственных учреждений. Ее цель — личным примером показать соблюдение дисциплины оплаты платежей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.