В Лобне обследованы подвалы 420 многоквартирных домов

«Рассмотрели обращения жителей — за прошлую неделю поступило 429 обращений. Это на 682 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Еженедельный мониторинг показывает стабильное снижение количества жалоб по всем сферам», — рассказала Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

Также в городе идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2025-2026. Продолжается оцифровка подвальных помещений МКД: специалисты проверяют их санитарное состояние, элеваторные узлы, запорную арматуру. Уже обследованы подвалы 420 домов. Работы планируется завершить до конца зимы. Также проходит оцифровка объектов образования, культуры и спорта.

На совещании обсудили и другие вопросы. В частности, организацию досуга школьников в каникулы и подготовку к празднованию Дня защитника Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.