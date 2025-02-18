В Лобне обследованы подвалы 420 многоквартирных домов
Фото - © Администрация г.о. Лобня
Глава Лобни Анна Кротова провела оперативное совещание со своими заместителями и руководителями профильных служб, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Рассмотрели обращения жителей — за прошлую неделю поступило 429 обращений. Это на 682 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Еженедельный мониторинг показывает стабильное снижение количества жалоб по всем сферам», — рассказала Анна Владимировна в своем телеграм-канале.
Также в городе идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2025-2026. Продолжается оцифровка подвальных помещений МКД: специалисты проверяют их санитарное состояние, элеваторные узлы, запорную арматуру. Уже обследованы подвалы 420 домов. Работы планируется завершить до конца зимы. Также проходит оцифровка объектов образования, культуры и спорта.
На совещании обсудили и другие вопросы. В частности, организацию досуга школьников в каникулы и подготовку к празднованию Дня защитника Отечества.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.