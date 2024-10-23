В Люберцах завершен ремонт почти 130 подъездов

«129 подъездов отремонтировали в Люберцах — программа 2024 года выполнена. Адреса подъездов можно узнать на сайте администрации: люберцы.рф. Рабочие подрядных организаций покрасили стены и потолки, заменили светильники, почтовые ящики, выключатели, электрощитки, информационные стенды. Также для повышения уровня безопасности мы приняли решение об установке входных дверей со стеклопакетом», — отметил Волков.

Он пояснил, что все цветовые решения и перечень работ предварительно согласовывались с жителями. С ними же принимали результаты выполненного ремонта. Качество работ контролировали депутаты округа и Мособлдумы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.