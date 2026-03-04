В Люберцах за три года обновили 22 км сетей водоснабжения

Программа капитального ремонта сетей водоснабжения продолжается в городском округе Люберцы. С 2022 года в муниципалитете заменили почти 22 километра коммуникаций, в ближайшие четыре года планируется обновить еще более 6 километров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 2022 года в Люберцах, Малаховке, Красково и Октябрьском заменили 21,7 километра изношенных сетей. Это позволило снизить аварийность и повысить качество питьевой воды. Работы ведутся в рамках государственной программы при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В 2025 году обновили 1,77 километра сетей на улице Попова. Всего в новую программу на ближайшие четыре года включены 40 участков общей протяженностью 6 километров в Люберцах, Малаховке и Октябрьском.

«Большая программа по замене сетей водоснабжения будет реализована в ближайшие четыре года. В госпрограмму включены 40 участков протяженностью 6 километров в Люберцах, Малаховке и Октябрьском. По обращениям жителей запланирована также замена сетей в частном секторе — в Малаховке (Овражки) и на 1-й Первомайской. Полный перечень участков будет опубликован на сайте администрации», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Перечень адресов разместят на официальном сайте администрации.

Качество воды, подаваемой с водозаборных узлов, контролируется ежедневно. В прошлом году специалисты провели 5 228 анализов воды, результаты направляются в Роспотребнадзор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.