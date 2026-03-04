В Люберцах за пять лет построили 526 ливневых колодцев

В городском округе Люберцы продолжают устранять очаги подтоплений. За пять лет здесь построили 526 дождеприемных колодцев и проложили 448 метров эколивневки по 11 адресам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе реализуют комплексную программу по борьбе с подтоплениями дворов и общественных территорий. Эколивневки устроены так, что сточные воды через решетку попадают в ливневый колодец, затем по трубе с дренажными отверстиями уходят в грунт через специальный дренажный слой. Это позволяет естественным образом отводить воду и снижать нагрузку на сеть.

«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и поставке новой техники, которую мы получили в прошлом году, сейчас для устранения подтоплений в распоряжении сотрудников „Люберецкого водоканала“ 7 илососов, 10 перекачивающих станций, 50 мотопомп, 20 дренажных насосов», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Помимо работы по обращениям жителей, специалисты регулярно мониторят 20 так называемых очагов подтоплений по всему округу. Для приема заявок действует чат «Люберцы + Дзержинский» в мессенджере Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.