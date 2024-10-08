В Люберцах в октябре завершат ремонт подъездов

В середине октября в городском округе Люберцы завершат ремонт запланированных 129 подъездов в жилых домах. Все работы выполнялись с согласованием собственников жилья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В текущем года в городском округе Люберцы в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд» запланирован ремонт 129 подъездов в жилых дома. Из них у управляющей компании АО «ЛГЖТ» — 105, ООО «УК Забота о доме» — 15, ПЖК «Полет» — 2, НП «Содружество жилищных управляющих организаций Люберецкого района» — 7. В настоящее время выполнен ремонт в 94 подъездах, в работе — 35. До середины октября завершат ремонт всех запланированных подъездов», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что в подъездах проводились работы по укладке плитки на стенах и потолках, производилась замена почтовых ящиков, ремонт и покраска откосов.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.