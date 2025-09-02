В Люберцах утилизировали более 180 тонн старой электроники

Городской округ Люберцы вошел в ТОП-5 муниципалитетов Подмосковья, который за все время действия программы фонда рационального природопользования «Школа утилизации: электроника» сдал наибольшее количество электролома. За девять лет учреждениями, организациями и, конечно же, жителями было собрано более 180 тонн, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Ежегодно весной и осенью в городском округе Люберцы проводят большой экологический фестиваль, в рамках которого можно сдать на переработку как старую электронику, так и макулатуру. К примеру, в прошлом году на осеннем мероприятии было собрано 6 тонн электроники. Сейчас начинается очередной этап экологической программы фонда, и 4 сентября Люберцы дают старт», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Экологический фестиваль пройдет в Центральном парке культуры и отдыха (вторая входная группа с ул. Кирова) с 12 до 14 часов. Все желающие могут принести ненужную бытовую технику и электронику: от старых чайников и фенов до холодильников и стиральных машин.

Кроме того, организаторы подготовили интересную программу для юных жителей. Ребята смогут принять участие в научно-познавательных викторинах фонда, а также мастер-классах и конкурсах партнеров фестиваля. Самых активных, конечно, ждут призы.

Обращаем внимание, в сентябре также пройдут акции в городских и муниципальных округах Шатура, Орехово-Зуевский, Балашиха, Реутов, Электросталь, Павлово-Посадский, Богородский, Лосино-Петровский, Звездный городок. Собранные отходы электронного и электрического оборудования утилизируются на собственных производственных мощностях Фонда рационального природопользования в Люберцах.

С графиком вывоза в 2025 году можно ознакомиться на официальном сайте Фонда природопользования.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.